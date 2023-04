Blocco pillola abortiva in Texas, ricorso del governo Usa

(ANSA) - WASHINGTON, 10 APR - Il dipartimento di Giustizia americano ha chiesto a una corte d'appello di sospendere la sentenza di un giudice federale del Texas che ha bloccato la vendita delle pillola abortiva Mifepristone, ampiamente utilizzata in tutti gli Stati Uniti.

Due giorni fa il controverso giudice Matthew Kacsmaryk, nominato da Donald Trump, aveva deciso di sospendere il farmaco per motivi di sicurezza, sposando la causa di alcuni medici e gruppi pro vita.

Intanto i manager di 250 società farmaceutiche in un appello chiedono di capovolgere la decisione della corte del Texas: "La decisione ignora decenni di prove scientifiche e di precedenti legali", si legge nella missiva firmata, fra gli altri, dall'amministratore delegato di Pfizer Albert Bourla, e dal presidente di Biogen Alisha Alaimo. Il giudice Matthew Kacsmaryk del distretto del Texas del nord, "crea un precedente che riduce l'autorità della Food and Drugs Administration e, facendolo, crea incertezza per l'intera biofarmaceutica". (ANSA).