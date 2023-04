Kiev, 'non possiamo abbattere tutti i missili russi'

(ANSA) - ROMA, 09 APR - I missili russi che colpiscono l'Ucraina possono teoricamente essere abbattute da missili antiaerei, ma se si abbattono tutti si potrebbe causare un rapido esaurimento delle scorte e lasciare i cieli ucraini indifesi ai missili da crociera, agli aerei e agli elicotteri russi, che costituiscono una minaccia più grave. A dichiararlo è Yuri Ignat, portavoce dell'aeronautica militare di Kiev, citato da Ukrinform.

Un missile lanciato da un aereo da una grande altezza "può anche essere abbattuto. Ma dove prendere tanti mezzi? Se calcoliamo quanti missili sarebbero necessari - perché è necessario più di un missile per colpire una bomba, che non è cosa così facile -, allora corriamo il rischio semplicemente di restare senza armi sufficienti per contrastare le forze della Federazione Russa che sono già all'interno del Paese", ha sottolineato Ignat.

Il compito principale dell'aviazione, ha ricordato il portavoce citato da Ukrinform, è impedire che aerei ed elicotteri russi appaiano nei cieli ucraini. "Se questi compaiono e sganciano bombe a caduta libera, allora, credetemi, l'inferno diventa molte volte peggiore. L'aeronautica ucraina deve usare missili antiaerei e difendere il suo spazio aereo", ha spiegato Ignat. (ANSA).