Taiwan, Cina: esercitazioni sono severo monito a separatisti

(ANSA) - PECHINO, 08 APR - Le operazioni militari avviate oggi dalla Cina intorno a Taiwan "servono come severo monito contro la collusione tra forze separatiste che cercano 'l'indipendenza di Taiwan' e quelle esterne, e contro le loro attività provocatorie". E' quanto afferma il portavoce del Comando orientale dell'Esercito popolare di liberazione cinese (Pla), Shi Yi, aggiungendo che le manovre "sono necessarie per salvaguardare la sovranità nazionale e l'integrità territoriale della Cina".

Le esercitazioni militari intorno a Taiwan minacciano "la stabilità e la sicurezza regionali", afferma da parte sua il ministero della Difesa di Taipei. La Cina ha "utilizzato la visita e i transiti della presidente Tsai Ing-wen negli Stati Uniti come scusa per condurre esercitazioni militari, che hanno gravemente minato la pace, la stabilità e la sicurezza nella regione", ha accusato il ministero della Difesa taiwanese in una nota. (ANSA).