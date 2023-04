Kiev, due civili feriti da ordigni nell'oblast di Kharkiv

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Due civili sono stati feriti da esplosivi nell'oblast di Kharkiv. Lo ha riferito il governatore dell'oblast Oleh Syniehubov su Telegram, riporta il Kyiv Independent.

Nella città di Izium, liberata nel settembre dello scorso ann, una donna di 53 anni ha calpestato una mina antiuomo in un cimitero ed è stata ricoverata in ospedale, mentre un uomo nel villaggio di Slobozhanske è rimasto gravemente ferito mentre cercava di smontare un oggetto non identificato.

Sebbene le squadre di sminamento abbiano lavorato per mesi in queste aree, il pericolo di mine e di altri ordigni inesplosi rimane elevato per i civili. (ANSA).