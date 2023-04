In Russia non si trova più il gioco da tavola Monopoly

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Il famoso gioco da tavola Monopoly è sparito dai negozi russi. Lo riporta Meduza, citando l'emittente statale Rbc.

La versione classica del gioco non è più disponibile nei principali punti vendita o nei negozi specializzati e le poche copie ancora in circolazione risalgono a scorte avanzate dal 2022. Sarebbe ancora possibile reperire il gioco online, ma i negozi che lo hanno ordinato faticano a riceverlo. Qualche versione del Monopoly Urss - un pezzo da collezione - è ancora disponibile.

La società statunitense Hasbro, che detiene i diritti d'autore per Monopoly, ha smesso di fornire il gioco da tavola alla Russia poco dopo l'inizio dell'invasione in Ucraina. Lo stesso ha fatto la Mattel, che produce il popolare gioco di carte Uno, tra gli altri.

Nel marzo 2022, il ministero dell'Industria e del Commercio russo ha incluso i giochi Hasbro e Mattel in un elenco di importazioni parallele, il che significa che la Russia intendeva acquisire i prodotti di quelle società attraverso Paesi terzi, ma dal momento che questi richiedono la traduzione in russo, la soluzione alternativa non è funzionale. (ANSA).