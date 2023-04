Brasile: emergenza piogge in 64 città dello Stato di Maranhao

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 08 APR - Lo Stato di Maranhão, nel nord-est del Brasile, ha 64 città in situazione di emergenza a causa delle piogge intense, mentre il municipio di Buriticupu ha dichiarato lo stato di calamità pubblica, secondo il Corpo dei pompieri militari del Maranhão (Cbmma). Finora sono state colpite 35.894 famiglie, di cui 7.757 rimaste senzatetto o sfollate.

I vigili del fuoco comunicano inoltre che finora sono stati registrati sei decessi per il maltempo. La Protezione civile continua a monitorare la situazione.

Squadre di pompieri, Comuni, il Coordinamento statale della protezione civile e la Segreteria statale per lo sviluppo sociale stanno conducendo un'operazione per aiutare le vittime nell'entroterra del Maranhão, informa il portale G1. Sono già stati spediti 21.400 ceste alimentari e consegnati 34.000 litri di acqua e 3.450 materassi. (ANSA).