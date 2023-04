Attentato a Tel Aviv, ucciso un turista italiano

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Un turista italiano, Alessandro Parini, 35 anni di Roma, è stato ucciso in un attentato compiuto con l'auto lanciata sulla folla sul lungomare di Tel Aviv, non lontano dall'ambasciata d'Italia. Nell'attacco ci sono almeno 7 feriti, tra i quali britannici e altri due italiani, "non gravi". A confermare l'identità della vittima italiana e il ferimento degli altri due è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha parlato con il padre di Parini per esprimere vicinanza e cordoglio. Anche la premier Giorgia Meloni ha manifestato il suo "profondo cordoglio" per la morte di Alessandro Parini ed espresso "vicinanza alla famiglia della vittima, ai feriti, e solidarietà allo Stato di Israele per il vile attentato che lo ha colpito".

(ANSA).