Residui di petrolio di una nave su spiagge Gibilterra e Spagna

Le autorità di Gibilterra e di alcune località spagnole limitrofe hanno disposto negli ultimi giorni operazioni di pulizia di alcune spiagge, raggiunte da resti di petrolio sversato da una nave nel corso di una mareggiata: lo si apprende da comunicati ufficiali.

L'imbarcazione in questione è il cargo Os-35, rimasto incagliato dall'estate scorsa di fronte a una delle coste di Gibilterra in seguito a un incidente con un'altra nave. Già in quel momento, le autorità locali furono costrette a intervenire con una complessa operazione per evitare un disastro ambientale, pur non potendo evitare uno sversamento parziale di liquidi potenzialmente inquinanti.

Da allora, l'Os-35 è rimasto bloccato ad alcune centinaia di metri dalle spiagge della città britannica, in situazione di semi-affondamento. Le autorità di Gibilterra hanno applicato misure per la sua messa in sicurezza, in attesa di poterlo rimuovere.

Negli ultimi giorni, tuttavia, una forte mareggiata ha provocato nuovi danni allo scafo, con un conseguente sversamento di alcuni residui di combustibile che non era stato possibile rimuovere in precedenza.

Tracce di petrolio sono state osservate sia su spiagge di Gibilterra, sia su quelle delle vicine città spagnole di Algeciras e La Línea de la Concepción. In quest'ultimo comune, sono stati raccolti 200 chili di materiale potenzialmente dannoso, si legge in una nota ufficiale.