Porto d'armi difficile a Ny, class action contro la polizia

Un gruppo di proprietari di armi di New York e del New Jersey ha fatto causa al dipartimento di polizia di New York per le difficoltà di ottenere un porto d'armi. Lo scrive il sito Gothamist. La class action è in particolare contro la divisione che esamina le richieste per il rilascio dei permessi.

Secondo i documenti legali presentati presso un tribunale federale, il lungo iter, con gli arretrati che si sono accumulati, di fatto paralizza coloro che vogliono esercitare legalmente il diritto alle armi del secondo emendamento. La richiesta e' quella di nominare un supervisore federale su quella particolare divisione della Nypd.

Dopo che lo scorso anno la Corte Suprema ha bocciato le restrizioni al porto di armi a New York, lo stato ha replicato con nuove leggi che rendono ancora più difficile ottenere un porto d'armi. Secondo dati Nypd, nel 2022 sono state presentate 7,400 richieste contro le 4,700 del 2021. Non è stato reso noto quante di queste sono state approvate.