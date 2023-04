Politici indiani celebrano Venerdì santo, da Modi a Gandhi

(ANSA) - NEW DELHI, 07 APR - Il Venerdì Santo è una festività nazionale in India e i fedeli cristiani lo stanno celebrando nelle chiese di tutto il paese.

Numerosi i messaggi dei politici per l'occasione: il Premier Narendra Modi, in un tweet, ha ricordato lo spirito di sacrificio di Gesù Cristo e dopo avere sottolineato che 'non deviò mai dai suoi principi' ha augurato che la suo esempio sia di ispirazione per tutti.

Rahul Gandhi, anche lui in un tweet con l'immagine della croce sul Golgota, ha scritto "che il cuore di ciascuno si riempia di amore, pace e compassione". (ANSA).