Netanyahu, 'impegnati in caccia a terroristi, salderemo conto'

(ANSA) - TEL AVIV, 07 APR - "Le nostre forze sono adesso impegnate nella caccia ai terroristi. E'solo questione di tempo, non molto tempo, e noi salderemo il conto così come abbiamo fatto con gli altri assassini, nessuno escluso, negli ultimi mesi". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu che si è recato sul luogo dell'attentato palestinese dove sono state uccise due giovani israeliane e la madre è in fin di vita.

Netanyahu aveva accanto a sè il ministro della difesa Yoav Gallant nella prima apparizione pubblica insieme dopo il licenziamento di Gallant poi congelato. Riferendosi poi a Gaza e al Libano, Netanyahu ha ribadito che il Gabinetto di sicurezza convocato ieri ha preso "diverse decisioni". Poi ha ammonito che "i nemici scopriranno che siamo uniti, compatti, sicuri di essere nel giusto. Assieme, uniti, vinceremo". (ANSA).