Nave Onu in rotta verso il Mar Rosso in soccorso a petroliera

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Una superpetroliera acquistata dalle Nazioni Unite per rimuovere il petrolio da una nave abbandonata al largo delle coste dello Yemen, devastato dalla guerra, è partita dalla Cina, ha annunciato l'Onu in un comunicato, definendola un passo "significativo" negli sforzi per prevenire una fuoriuscita di petrolio.

Il Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp) aveva acquistato a marzo la nave da trasporto Nautica per rimuovere più di un milione di barili di petrolio immagazzinato a bordo della FSO Safer.

La nave, costruita 47 anni fa, non è stata sottoposta a manutenzione da quando è scoppiata la devastante guerra civile nello Yemen nel 2015 ed è stata abbandonata al largo del porto di Hodeida, controllato dai ribelli, un punto di accesso critico per le spedizioni nel Paese che dipende fortemente dagli aiuti esteri di emergenza.

Dopo essere stata sottoposta a manutenzione di routine nel bacino di carenaggio di Zhoushan, in Cina, la Nautica ha lasciato il porto mercoledì. La nave, acquistata dalla principale compagnia petroliera Euronav, dovrebbe raggiungere la sua destinazione all'inizio di maggio e farà una sosta durante il tragitto per ulteriori modifiche tecniche, ha dichiarato un portavoce delle Nazioni Unite. (ANSA).