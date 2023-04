Corte Usa sospende l'estradizione di Toledo, ex presidente Perù

Una Corte d'appello statunitense ha sospeso per 14 giorni il processo di estradizione dell'ex presidente peruviano Alejandro Toledo, accettando un ricorso "di emergenza" dei legali dell'interessato al fine di presentare nuovi elementi in una memoria difensiva.

La sentenza del tribunale del nono Circuito di San Francisco, riferisce la radio peruviana Rpp, blocca temporaneamente anche un ordine che gravava su Toledo, accusato di corruzione nel suo Paese, affinché si presentasse oggi presso un ufficio dell'organismo statunitense che deve rendere esecutiva la sua estradizione in Perù.

Toledo, che ha 77 anni, è impegnato in una battaglia per evitare che la sua estradizione in Perù diventi realtà.

E' stato arrestato nel 2019 in California per le accuse di aver intascato tangenti dalla compagnia brasiliana Odebrecht quando era al al potere (2001-2006), e ha trascorso otto mesi in carcerazione preventiva per scongiurare rischi di una sua fuga, passando poi nel marzo 2020 agli arresti domiciliari.