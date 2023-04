Regali a giudice Corte Suprema, Ocasio-Cortez chiede impeachment

(ANSA) - NEW YORK, 06 APR - La deputata star dei democratici Alexandria Ocasio-Cortez chiede l'impeachment del giudice della Corte Suprema Clarence Thomas per i regali di lusso ricevuti da un miliardario finanziatore del partito repubblicano. "Questo va al si là del partito. Questo livello di corruzione è scioccante.

Per Thomas serve l'impeahcment", twitta la pasionaria liberal.

Ocasio-Cortez non è comunque l'unica a chiedere un'azione. Il senatore democratico Sheldon Whitehouse chiede infatti un'indagine indipendente. (ANSA).