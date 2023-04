Putin, allontanare truppe di Kiev a distanza di sicurezza

(ANSA) - ROMA, 06 APR - Vladimir Putin ha dichiarato che adesso un "obiettivo" delle truppe di Mosca è quello di "spingere" i soldati ucraini "a una distanza tale che non possano provocare nessun danno" e "assicurare che non ci siano più bombardamenti" nel Donbass, la regione del sud-est dell'Ucraina in parte occupata dai militari russi. Lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Tass riferendo di un incontro tra Putin e il leader dei separatisti filorussi di Donetsk, Denis Pushilin. (ANSA).