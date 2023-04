Incendi in Spagna, già bruciati 46.000 ettari quest'anno

(ANSA) - MADRID, 06 APR - La Spagna è stata colpita nel 2023 da incendi boschivi che hanno già bruciato oltre 46.000 ettari di terreno, una cifra superiore alla metà della media annuale nel periodo 2006-2022 (circa 81.000 ettari): è quanto messo in evidenza dal Sistema europeo di informazione sugli incendi forestali (Effis) e ripresi dalla radio Cadena Ser.

La situazione è dovuta in particolare a roghi sviluppatisi nel mese di marzo, un periodo in cui sono state colpite in particolare le aree della provincia di Castellón (Comunità Valenciana) e quelle delle regioni di Asturia e Cantabria.

Attualmente, preoccupa un incendio in corso nella provincia di Cadice (Andalusia), nel comune di Tarifa: la vicinanza delle fiamme ha portato all'evacuazione preventiva di circa 70 residenti della zona. (ANSA).