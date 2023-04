Bolsonaro, sui gioielli sauditi 'niente di irregolare'

L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato durante la sua testimonianza alla polizia federale di essere venuto a conoscenza dei gioielli nel dicembre 2022, un anno dopo l'arrivo nel Paese dei doni ricevuti dall'Arabia Saudita quando era al governo: lo rende noto Cnn Brasil.

Bolsonaro avrebbe anche detto agli agenti che tutte le procedure sono state eseguite d'ufficio, il che dimostrerebbe la trasparenza degli atti compiuti, e avrebbe poi spiegato di aver cercato in ogni momento la regolarità delle procedure, per evitare quello che la sua difesa classifica come un "imbarazzo diplomatico".

Bolsonaro ha infine affermato di essere convinto di "non aver mai commesso alcuna irregolarità" ed ha sottolineato che non conosceva tutto quello che c'era nella sua collezione, tra cui almeno tremila camicie, calzini, berretti e orologi scadenti.