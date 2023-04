Afghanistan, Usa: ritiro da Kabul costretto dal caos lasciato da Trump

Il caotico ritiro delle forze Usa dall'Afghanistan "è stato reso necessario dalle condizioni lasciate dalla precedente amministrazione" di Donald Trump. Lo rivela un rapporto che la Casa Bianca ha consegnato al Congresso americano. Nel documento si legge ancora che "non c'era nessun altro scenario possibile diverso dal ritiro".

In un briefing sul rapporto, inoltre, il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale Usa, John Kirby, ha sostenuto che "nessuna agenzia di intelligence Usa aveva previsto che i talebani avrebbero conquistato l'Afghanistan in nove giorni".

Intanto, il ramo terroristico dello Stato Islamico in Afghanistan attira sempre più l'attenzione dell'intelligence interna tedesca. "La crescente forza di questo gruppo aumenta la minaccia in Germania", ha dichiarato a Dpa Thomas Haldenwang, presidente del BfV, l'Ufficio federale tedesco per la protezione della costituzione.