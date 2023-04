'A Giudice Corte Suprema Usa viaggi di lusso in regalo'

(ANSA) - NEW YORK, 06 APR - Il giudice della Corte Suprema Clarence Thomas ha accettato viaggi di lusso da un miliardario finanziatore repubblicano senza dichiararlo, in quella che appare una violazione della legge che impone ai giudici di comunicare la maggior parte dei regali ricevuti. Lo afferma ProPubblica che ha condotto un'indagine sul giudice conservatore della Corte Suprema, già aspramente criticato per la moglie Ginni Thomas, attivista di Donald Trump.

Negli ultimi 20 anni, secondo ProPubblica, Thomas ha accettato viaggi di lusso da Harlan Crow "praticamente ogni anno" senza dichiararlo. (ANSA).