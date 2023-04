Sostenitori di Darya Trepova minacciati di morte sui social

(ANSA) - ROMA, 05 APR - Gli utenti che seguono sui social gli account di Darya Trepova, la 26enne russa accusata dell'omicidio del blogger Vladlen Tatarsky, sono stati presi di mira: minacce di morte, per loro e i parenti, ma anche molestie e parolacce.

Lo riporta Meduza, citando il canale Telegram Rotonda.

Secondo quanto riferito, alcuni utenti hanno ricevuto minacce anche se non avevano collegamenti personali con Trepova o con i suoi account. Una donna di nome Yelena Kondrakhina ha detto a Rotonda di essere stata attaccata dopo aver chiesto su una chat online come poteva inviare dei pacchi a Trepova. Lei ha riferito di non seguire sui social la 26enne sospettata di omicidio e di non averla mai incontrata.

Almeno una parte delle molestie sarebbe arrivata da Vladislav Pozdnyakov, il fondatore del gruppo di estrema destra russo Male State, famoso per diffondere odio contro contro le donne.

