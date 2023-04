Scozia, arrestato il marito dell'ex leader Nicola Sturgeon

E' stato arrestato Peter Murrell, il marito di Nicola Sturgeon, da poco dimessasi da leader dell'indipendentista Snp e da 'first minister' di Scozia, nell'ambito delle indagini sulle finanze del partito. Murrell, 58 anni, ha lasciato il vertice amministrativo del partito indipendentista scozzese dopo quasi 25 anni di incarico, ed era stato molto criticato per la sua gestione interna dell'Snp. La polizia scozzese ha compiuto diverse perquisizioni nell'abitazione della coppia a Glasgow e nella sede del partito a Edimburgo.

La notizia arriva a meno di una settimana dall'elezione di Humza Yousef a nuovo leader della formazione indipendentista e a first minister di Edimburgo, in seguito alle clamorose dimissioni di Sturgeon. Di recente erano state sollevate domande sul conto di Murrell riguardanti la

presunta scomparsa di 600 mila sterline di donazioni all'Snp e su un prestito di oltre 100 mila sterline. Il marito di Sturgeon aveva lasciato il suo incarico dopo la polemica sulla perdita di 30 mila iscritti in un anno, che il partito aveva inizialmente negato.

La polemica aveva contribuito al clima di tensione interna nel quale si era svolta l'elezione per trovare il successore di Sturgeon. Il caso Murell non fa che acuire il momento di crisi della compagine indipendentista, segnata da un calo del partito nei sondaggi mentre è scesa fortemente (al 39%) la percentuale degli scozzesi favorevoli alla secessione dal Regno Unito.