Finlandia, Sanna Marin si dimette da leader del Sdp

La premier finlandese uscente Sanna Marin ha annunciato che si dimetterà a settembre da leader del partito socialdemocratico di Finlandia dopo la sconfitta elettorale alle elezioni del 2 aprile. La leader, 37 anni, "è giunta alla conclusione" che non si candiderà "per un altro mandato come leader dell'SDP al prossimo congresso di settembre".

Sanna Marin ha annunciato che domani si dimetterà dal governo e ha anche escluso di entrare in un nuovo governo se il futuro primo ministro centrsita Petteri Orpo sceglierà di allearsi con la sinistra piuttosto che con l'estrema destra. "Non credo sia probabile che io stessa faccia

parte della squadra ministeriale", ha detto, precisando inoltre che "Non mi è stato offerto un incarico internazionale. Continuerò a lavorare

come deputato".

Riferendosi al "grande onore" di aver guidato il governo negli ultimi tre anni e mezzo, la donna, che durante il suo mandato è diventata una figura riconosciuta a livello internazionale, ha anche confidato "momenti eccezionalmente difficili". "Devo ammettere francamente che la mia resistenza è stata messa a dura prova in questi anni", ha spiegato.