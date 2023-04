Razzi lanciati da Gaza su Israele, esercito colpisce Hamas

(ANSA) - TEL AVIV, 05 APR - Sono stati 9 i razzi lanciati da Gaza durante la notte verso il sud di Israele, in particolare in direzione di Sderot cittadina vicino la Striscia, dove erano risuonate le sirene di allarme. Lo ha fatto sapere l'esercito precisando che almeno 4 sono stati intercettati dal sistema Iron Dome. Il lancio è avvenuto dopo gli scontri sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme durante Ramadan. In risposta ai razzi l'esercito ha colpito a più riprese, con l'aviazione e l'artiglieria, postazioni di Hamas a Gaza. Inoltre, un soldato israeliano - secondo il portavoce - è stato ferito a Hebron da spari durante incidenti. (ANSA).