Mosca, 'siamo in una fase di guerra calda con gli Usa'

Russia e Usa sono entrati in una fase di "conflitto caldo", ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov alla radio Sputnik. "Ora siamo nella fase di un caldo conflitto con gli Stati Uniti. Stiamo assistendo al coinvolgimento diretto di questo Stato in una guerra ibrida con la Russia in una varietà di settori. Alcune forme di questa guerra sono semplicemente senza precedenti - semplicemente non esistevano e non potevano esistere durante la Guerra fredda", ha denunciato Ryabkov secondo quanto riporta Ria Novosti.

Agenzia ANSA Mosca e Kiev escludono una trattativa di pace - Mondo Per il Cremlino 'non ci sono le precondizioni', per l'Ucraina la guerra potrebbe finire quest'anno (ANSA)

Da parte sua, il il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha informato che i capi delle quattro regioni ucraine annesse dalla Russia parteciperanno oggi ad una riunione del Consiglio di Sicurezza russo presieduto da Vladimir Putin a Mosca. All'ordine del giorno saranno le iniziative per garantire l'ordine e la sicurezza in queste regioni.

Peskov ha anche indicato che Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko "scambieranno sicuramente opinioni" sulla proposta di Minsk di arrivare a un cessate il fuoco in Ucraina e avviare negoziati, durante i loro colloqui previsti oggi e domani a Mosca.