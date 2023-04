Le Pen con il vento in poppa nei sondaggi in Francia

PARIGI - Marine Le Pen continua ad avere il vento in poppa nei sondaggi anche se le prossime elezioni presidenziali sono ancora lontane, nel 2027. Secondo uno studio Ifop-Fiducial per Le Figaro Magazine e Sud-Radio, la candidata sconfitta da Emmanuel Macron nella corsa all'Eliseo del 2017 e del 2022 raccoglierebbe il 31% delle preferenze al primo turno se il voto per la poltrona più importante di Francia dovesse tenersi domenica. Un risultato che la capogruppo del Rassemblement National otterrebbe solo nel caso di una candidatura unica a sinistra di Jean-Luc Mélenchon (22%) e contro l'ex premier, Edouard Philippe, come candidato dell'attuale maggioranza macronista (28%).

Nel 2022, Macron - che non può ricandidarsi per un terzo mandato - raccolse al primo turno il 28%, Le Pen 23% e Mélenchon 22%. Se la gauche non dovesse presentarsi unita, la candidata dalla fiamma tricolore bleu-blanc-rouge arriverebbe comunque in testa, al 29% dinanzi a Edouard Philippe (26%). L'immagine di Le Pen "è completamente cambiata e anche la struttura del suo voto.

Non è più un voto Front National d'antan, ormai è un voto pigliatutto", spiega il capo dell'Ifop, Frédéric Dabi.

Nella Francia delle proteste contro la riforma delle pensioni, Le Pen e i suoi 87 deputati stanno tenendo un profilo basso, mostrando un'immagine sobria e disciplinata che si ripercuote positivamente nei sondaggi. Macron, dicono fonti a lui vicine, non ci dormirebbe la notte.