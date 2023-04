Duda, 'già inviati 8 Mig-29 a Kiev, ne manderemo altri 6'

(ANSA) - ROMA, 05 APR - La Polonia ha già trasferito un totale di otto caccia MiG-29 in Ucraina e si prepara a trasferirne altri sei. Lo ha detto il presidente polacco Andrzej Duda durante una conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Varsavia, come riporta Ukrinform.

La Polonia "in futuro potrà trasferire in Ucraina l'intera flotta di Mig-29", una trentina di caccia, "previo accordo con i partner Nato", perché attualmente sono utilizzati in missioni di pattugliamento dell'Alleanza, ha riferito Duda. Il presidente polacco ha puntualizzato che Varsavia ha ancora bisogno dei Mig, ma quando arriveranno i nuovi velivoli FA-50 e F-16 ordinati dalla Corea del Sud e dagli Stati Uniti, potrebbe prendere in considerazione di consegnare la sua intera vecchia flotta di caccia all'Ucraina. (ANSA).