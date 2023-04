Cina lancia operazione di pattugliamento in Stretto Taiwan

(ANSA) - PECHINO, 05 APR - La Cina ha lanciato oggi a sorpresa "una speciale operazione congiunta di pattugliamento e ispezione nella parte centrale e settentrionale dello Stretto di Taiwan". Secondo Guancha, portale di news nazionalista di Shanghai, l'operazione durerà 7 giorni, anche se non è specificato il numero di navi coinvolte oltre alla 'Haixun 06', in base al breve annuncio dell'Amministrazione per la sicurezza marittima del Fujian, provincia di fronte a Taiwan. Non è chiaro se questa sia la prima risposta di Pechino all'incontro che la presidente dell'isola Tsai Ing-wen avrà a Los Angeles tra poche ore con lo speaker della Camera Usa Kevin McCarthy. (ANSA).