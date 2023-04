A Kiev il coprifuoco resta in vigore anche a Pasqua

(ANSA) - ROMA, 05 APR - "Nella notte di Pasqua, il 16 aprile, il coprifuoco proseguirà come di consueto, dalle 00:00 alle 05:00. Non ci sarà nessun cambiamento per la sicurezza dei residenti di Kiev e degli ospiti della capitale". Lo precisa il servizio dell'amministrazione militare della città di Kiev, secondo quanto riporta l'agenzia Unian.

Secondo quanto reso noto, le funzioni religiose saranno trasmesse sui canali televisivi centrali e online sulle piattaforme Youtube e Facebook. (ANSA).