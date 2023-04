Usa, nuovo invio armi da 2,6 miliardi all'Ucraina

(ANSA) - WASHINGTON, 04 APR - Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo invio di armi a Kiev per un totale di 2,6 miliardi di dollari. Nel pacchetto, si legge in una nota del Pentagono, ci sono munizioni per i sistemi lanciarazzi Himars, capacita' per la difesa aerea, razzi e sistemi anti-tank.

