Trump accusa, Manhattan di parte, processo a Staten island

(ANSA) - WASHINGTON, 04 APR - Donald Trump ritiene che il processo per il caso della pornostar dovrebbe essere spostato nella vicina Staten Island, evitando il tribunale di Manhattan, una "sede molto di parte, con alcune aree che hanno votato 1% repubblicano", scrive sul suo social Truth. Staten Island - l'unico quartiere della Grande Mela che ha votato per lui nel 2016 e nel 2020 - "sarebbe un luogo molto imparziale e sicuro per il processo". "Inoltre - prosegue - il giudice altamente di parte e la sua famiglia sono ben conosciuti come persone che odiano Trump".

"Oggi è il giorno in cui un partito politico al potere ARRESTA il suo principale oppositore per non aver commesso ALCUN CRIMINE", ha scritto poi Trump in una email ai suoi sostenitori.

(ANSA).