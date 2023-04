Tribunale russo tramuta in arresto il fermo di Darya Trepova

(ANSA) - MOSCA, 04 APR - Una Corte di Mosca ha tramutato in arresto, almeno fino al 2 giugno, il fermo di Darya Trepova, accusata di avere compiuto l'attentato in cui domenica in un caffè di Mosca è stato ucciso il giornalista-blogger Vladlen Tatarsky. Lo riferisce Ria Novosti. L'accusa è di avere compiuto un atto terroristico. (ANSA).