Sondaggio, l'approvazione dell'operato del governo Lula al 38%

I primi tre mesi di governo del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva riscuotono l'approvazione del 38% dei brasiliani e sono invece disapprovati dal 29%: lo rivela un sondaggio Datafolha pubblicato oggi.

Secondo Cnn Brasil, la percentuale che boccia Lula è pari a quella dell'ex presidente Jair Bolsonaro dopo tre mesi dall'inizio del suo mandato. La popolarità di Lula è inoltre la più bassa rispetto ai suoi precedenti governi (2003-2006 e 2007-2010). Come se non bastasse, più della metà degli intervistati ritiene che il capo dello Stato abbia fatto meno del previsto.

Il rilevamento di Datafolha mostra anche che a marzo è aumentato il numero di brasiliani pessimisti sull'economia: il 26% afferma che la situazione economica del Paese dovrebbe peggiorare nei prossimi mesi, stesso risultato di chi ritiene che non ci sarà alcun cambiamento.

Nel sondaggio realizzato a dicembre, dopo l'elezione di Lula, la percentuale di chi credeva in un peggioramento dell'economia era del 20%. Calano così anche coloro che scommettono su un miglioramento della situazione economica, passati dal 49% di dicembre al 46% di marzo. (ANSA).