Russia: Trepova accusata di attacco terroristico, Prigozhin a San Pietroburgo sul luogo dell'esplosione

Si terrà oggi, nel tribunale distrettuale di Basmanny a Mosca, l'udienza per la detenzione preventiva di Darya Trepova, fermata per l'esplosione in un caffè di San Pietroburgo in cui è stato ucciso il blogger russo Vladlen Tatarsky. Lo riporta la Cnn citando l'agenzia di stampa statale russa Vesti.

La 26enne è stata accusata di attacco terroristico. "Il dipartimento investigativo centrale del comitato investigativo russo ha intentato un'accusa contro Darya Trepova" per terrorismo. Lo riporta l'agenzia Tass. La donna è accusata di "crimini ai sensi della parte 3 dell'articolo 205 del codice penale russo (attacco terroristico commesso da un gruppo organizzato che ha provocato la morte intenzionale di una persona) e la parte 4 dell'articolo 222.1 (Acquisizione, deposito, porto e trasporto illegali di esplosivi e ordigni esplosivi in ;;un gruppo organizzato)". "Il tribunale ha ricevuto la petizione del comitato investigativo per arrestare Trepova", aggiunge la Tass sottolineando che la donna è giunta per l'udienza nel tribunale di Basmanny di Mosca.

Bomba a San Pietroburgo, 'Street Food Bar' distrutto dopo l'esplosione

Intanto il capo della compagnia militare privata Wagner, Yevgeny Prigozhin, si è recato oggi nel caffè di San Pietroburgo dove domenica è avvenuto l'attentato a Tatarsky e ha incontrato gli attivisti del gruppo nazionalista Cyber Front Z, che avevano organizzato la conferenza dello stesso Tatarsky. Lo riferisce il canale Telegram di Prigozhin, postando un video dell'incontro. Prigozhin ha anche postato un documento in cui certifica che Tatarsky è stato riconosciuto come militare della Wagner, con tutti i pagamenti, risarcimenti e garanzie spettanti ai membri della compagnia caduti in battaglia.

LA RICOSTRUZIONE

Al momento dell'esplosione Trepova sedeva tranquillamente a non più di quattro o cinque metri da lui. Il particolare, emerso da un video diffuso dal noto giornalista ucraino dissidente Anatoly Shariy, potrebbe confermare che la donna non sapesse della presenza dell'esplosivo nella statuetta, come ha detto suo marito, secondo il quale è stata "incastrata e usata" da qualcuno. L'udienza per la detenzione preventiva della donna è in programma oggi al tribunale distrettuale di Basmanny a Mosca. Lo riporta la Cnn citando l'agenzia di stampa statale russa Vesti.

Attentato di San Pietroburgo, la presunta attentatrice entra nel bar con una scatola

Nel video si vede la donna che sta per allontanarsi dopo avere consegnato il pacco con la statuetta a Tatarsky. Questi la richiama usando il nome di Nastia, - diminutivo di Anastasia, il nome con cui sembra si fosse presentata a lui - e la invita a sedersi non lontano da lui, alla sua sinistra. Poi Tatarsky apre il pacco ed estrae il busto, raffigurante un soldato. Poco dopo avviene l'esplosione.

Darya Trepova compare anche in un altro video, fatto circolare tra gli altri dal canale Telegram Mash, in cui si vede l'esterno del caffè dopo l'attentato. Tra le persone, alcune sanguinanti, che si aggirano sotto shock, si vede ancora lei, in piedi, che si guarda intorno e poi si allontana, in apparenza illesa.

La consegna della statuetta sarebbe stata la prova che Darya Trepova doveva sostenere per poter essere trasferita a Kiev e lavorare come giornalista in una testata locale. E' quanto emerge dall'interrogatorio a cui è stata sottoposta dopo l'arresto, secondo quanto riferisce il sito indipendente russo Fontanka. Secondo Fontanka, la Trepova, che lo scorso anno era stata fermata durante una manifestazione contro l'intervento in Ucraina, è un'assidua frequentatrice di canali Telegram ucraini. Attraverso uno di essi ha detto di essere venuta a contatto con un non meglio precisato attivista che le avrebbe promesso appunto di farla trasferire in Ucraina per lavorare come giornalista. Prima però doveva sottoporsi ad alcune prove per dimostrare che era in grado di "combattere la propaganda russa". Secondo il sito, non è escluso che l'esplosivo sia stato azionato a distanza. Successivamente, la giovane avrebbe dovuto lasciare la Russia con un biglietto aereo che le era già stato comprato per un volo che ieri avrebbe dovuto raggiungere l'Uzbekistan. Da lì le era stato promesso che sarebbe stata portata in Ucraina.

Quando gli investigatori le hanno chiesto se sapesse che la statuetta fosse in realtà una bomba, la Trepova avrebbe risposto: "Non me l'hanno detto di preciso, ma sospettavo qualcosa di brutto". Per poi aggiungere: "Mi hanno incastrata".