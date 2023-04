Oggi l'udienza per la detenzione preventiva di Darya Trepova

(ANSA) - ROMA, 04 APR - L'udienza per la detenzione preventiva di Darya Trepova, fermata per l'esplosione in un caffè di San Pietroburgo in cui è stato ucciso il blogger russo Vladlen Tatarsky, si terrà oggi presso il tribunale distrettuale di Basmanny a Mosca. Lo riporta la Cnn citando l'agenzia di stampa statale russa Vesti. (ANSA).