La presidente di Taiwan domani negli Usa, l'ira della Cina

Pechino alza l voce - e i jet - per l'incontro in programma domani tra la presidente di Taiwan Tsai Ing-wen e il presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarthy. L'injcontro "danneggerà ulteriormente" le relazioni tra Pechino e Washington, ha affermato un portavoce del consolato cinese a Los Angeles, in una nota. L'incontro, previsto per domani in California, "ferirà gravemente i sentimenti nazionali di 1,4 miliardi di cinesi" e minerà "le basi politiche delle relazioni Cina-USA", ha affermato il portavoce.

Pechino ha promesso oggi di "difendere fermamente" la propria sovranità. La Cina si oppone fermamente all'incontro", ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Mao Ning. "La Cina difenderà fermamente la sua sovranità nazionale e la sua integrità territoriale", ha aggiunto.

Agenzia ANSA Jet e navi cinesi a Taiwan in vista incontro McCarthy-Tsai - Asia Una ventina di aerei militari cinesi, 9 dei quali hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan, sono stati avvistati sull'isola, ha riferito il ministero della Difesa di Taipei, dopo che lo speaker della Camera americana Kevin McCarthy ha co... (ANSA)