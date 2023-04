Kiev, servono 37 miliardi di dollari per lo sminamento del Paese

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Per effettuare lo sminamento l'Ucraina ha bisogno di 37,4 miliardi di dollari, di cui oltre 397 milioni di dollari solo quest'anno. Lo ha affermato il premier ucraino Denys Shmyhal riferendosi alla valutazione della Banca mondiale, scrive l'Ukrainska Pravda. Il primo ministro ha invitato i partner a cooperare, in particolare, sotto forma di patrocinio dei paesi del G7 sulle regioni ucraine minate.

Attualmente, secondo il premier, Ue, Usa, Canada e Giappone sono leader nel sostegno allo sminamento. Ad oggi sono stati coinvolti 16 milioni di dollari di assistenza tecnica internazionale, e ci sono accordi preliminari per altri 73 milioni di dollari. (ANSA).