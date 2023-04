Habeck a Zelensky, mi sono vergognato per ritardo in invio armi

(ANSA) - BERLINO, 04 APR - Durante un incontro di lunedì in Ucraina con il presidente Volodymyr Zelensky, il ministro tedesco dell'Economia Robert Habeck ha detto che la Germania ha fornito armi a Kiev, ma "ci è voluto troppo tempo ed è stato troppo tardi. Questo lo so" e che lui se ne è quindi "vergognato profondamente". Il ministro dei Verdi ha poi ricordato di essere stato uno dei primi leader tedeschi a chiedere armi per l'Ucraina già nel 2021. Il tutto è riportato da Faz, che cita gli estratti di un video di Habeck e Zelensky nella città di Chernihiv, pubblicato dalla cancelleria presidenziale ucraina lunedì sera. Habeck ha poi dichiarato che le sue parole erano state "pronunciate solo per il presidente" e che non si aspettava che diventassero pubbliche. Nel video Habeck aggiunge anche: "Una parte del mio lavoro negli ultimi anni è stato quello di fare in modo che l'Ucraina riceva armi, il più velocemente e il più possibile. Questa promessa è ancora valida". (ANSA).