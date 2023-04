Darya Trepova è stata accusata di attacco terroristico

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "Il dipartimento investigativo centrale del comitato investigativo russo ha intentato un'accusa contro Darya Trepova" per terrorismo. Lo riporta l'agenzia Tass.

La 26enne fermata per la morte del blogger russo Vladlen Tatarsky, ucciso dall'esplosione di una bomba in una statuetta in un caffè di San Pietroburgo, è accusata di "crimini ai sensi della parte 3 dell'articolo 205 del codice penale russo (attacco terroristico commesso da un gruppo organizzato che ha provocato la morte intenzionale di una persona) e la parte 4 dell'articolo 222.1 (Acquisizione, deposito, porto e trasporto illegali di esplosivi e ordigni esplosivi in ;;un gruppo organizzato)".

"Il tribunale ha ricevuto la petizione del comitato investigativo per arrestare Trepova", aggiunge la Tass sottolineando che la donna è giunta per l'udienza nel tribunale di Basmanny di Mosca. (ANSA).