Usa: bilancio vittime tornado in Sud e Midwest sale a 32 morti

(ANSA) - NEW YORK, 03 APR - E' salito a 32 morti il bilancio delle vittime dei tornado che hanno colpito 11 stati Usa, dal sud al Midwest, fino al nordest. Le tempeste hanno devastato case e aziende. In Arkansas, dove la governatrice Sarah Huckabee Sanders aveva già dichiarato lo stato di emergenza e attivato la Guardia Nazionale, sono morte almeno cinque persone. Altri decessi sono stati registrati in Tennessee (almeno 15), Indiana, Illinois, dove e' anche crollato il tetto di una affollata sala concerti. E ancora in Alabama e Mississippi. Nei prossimi giorni - tra domani e mercoledi' - sono attesi ulteriori temporali.

(ANSA).