Tunisia: Saied, via a procedure nomina ambasciatore a Damasco

(ANSA) - TUNISI, 03 APR - Il presidente tunisino Kais Saied ha ricevuto a Cartagine nel pomeriggio il ministro degli Esteri Nabil Ammar. Lo rende noto la stessa presidenza su Facebook dando conto in una nota dell'incontro nel quale i due hanno discusso delle attività del ministero in tema di rapporti internazionali.

Saied "ha sottolineato la necessità di attenersi ai principi della politica estera della diplomazia tunisina" caratterizzata dall'indipendenza e neutralità. Il presidente della Repubblica "ha incaricato il ministro di avviare le procedure per la nomina dell'ambasciatore tunisino a Damasco.

La Tunisia espulse l'ambasciatore della Siria nel 2012 a causa della repressione degli oppositori del presidente Bashar al-Assad all'inizio della guerra civile del Paese. La rottura diplomatica, intrapresa dall'allora presidente Moncef Marzouki, fu fortemente criticata dall'opposizione dell'epoca. Nel 2015, la Tunisia designò un rappresentante consolare in Siria per seguire la situazione dei tunisini in quel Paese.

Già a febbraio Saied aveva annunciato l'intenzione di voler "rafforzare la rappresentanza diplomatica" della Tunisia in Siria. A marzo aveva poi detto di voler riallacciare le relazioni diplomatiche con la Siria, dopo oltre un decennio di pausa, a causa della repressione degli oppositori politici da parte di Damasco. (ANSA).