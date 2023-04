Polonia, mercoledì Zelensky a Varsavia in visita ufficiale

(ANSA) - VARSAVIA, 03 APR - Il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà in visita ufficiale a Varsavia il 5 aprile. Lo ha annunciato la Presidenza polacca. Il capo dell'Ufficio presidenziale polacco per la politica internazionale Marcin Przydacz ha dichiarato a Rmf che il presidente Zelensky sarà in Polonia il 5 aprile su invito del Presidente Andrzej Duda e ha sottolineato che si tratta di una visita ufficiale non come le precedenti a Londra, Washington, Parigi e Bruxelles. "Zelensky vuole incontrare i polacchi e gli ucraini che vivono in Polonia.

Questo incontro è previsto per mercoledì sera, nel pomeriggio, al Castello Reale di Varsavia", ha annunciato Przydacz.

L'incontro è previsto nella Piazza del Castello e nella parte superiore del Castello Reale. " Tutti potranno partecipare all'incontro Tutti potranno vedere i presidenti, certamente sul grande schermo e forse anche da vicino", ha aggiunto. (ANSA).