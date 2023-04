Il giornalista Usa fa appello contro l'arresto in Russia

(ANSA) - MOSCA, 03 APR - Il giornalista americano Evan Gershkovich, fermato la scorsa settimana in Russia con l'accusa di spionaggio, ha presentato appello contro l'ordine di arresto emesso da una Corte di Mosca nei suoi confronti che prevede la detenzione fino almeno al 29 maggio. Ne ha dato notizia la stessa Corte, del distretto di Lefortovo, aggiungendo che non è ancora stata stabilita la data in cui si svolgerà l'udienza d'appello. Lo riferisce la Tass. (ANSA).