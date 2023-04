Erdogan, 'porte chiuse' all'ambasciatore Usa in Turchia

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che non è disponibile a incontrare l'ambasciatore americano in Turchia Jeff Flake dopo che quest'ultimo ha avuto un incontro con Kemal Kilicdaroglu, il candidato alla presidenza dei maggiori partiti di opposizione in occasione delle prossime elezioni in programma il 14 maggio. "Le nostre porte per lui sono chiuse", ha detto Erdogan, come riporta la tv di Stato turca Trt. "Si vergogni, usi il cervello.

Lei è un ambasciatore e qui il vostro interlocutore è il presidente, dopo questo evento in che modo chiederà un incontro con il presidente?", ha aggiunto Erdogan. "In queste elezioni abbiamo bisogno di dara una lezione all'America", ha detto il presidente turco.