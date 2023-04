Yolanda Díaz, voglio essere la prima premier della Spagna

La vicepremier e ministra del Lavoro spagnola Yolanda Díaz ha annunciato l'intenzione di guidare il movimento politico progressista Sumar in vista delle elezioni politiche previste a fine 2023. "Voglio diventare la prima premier del nostro Paese", ha detto. "Il futuro è qui, si chiama Sumar", ha aggiunto. Díaz di fronte a una platea composta da diverse centinaia di persone, in particolare esponenti politici, militanti e simpatizzanti di partiti e movimenti di sinistra e ambientalisti. "Vogliamo vincere le elezioni, ma non solo: vogliamo conquistare il Paese", ha anche detto Díaz.