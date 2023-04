Usa: sale a 25 il numero delle vittime dei tornado

(ANSA) - ROMA, 02 APR - E' salito a 25 il numero delle vittime dei tornado che hanno devastato il Midwest e il Sud degli Stati Uniti, le autorità temono che il bilancio possa aumentare. Lo riporta Sky news Usa.

Nove dei morti sono stati recuperati nella contea di McNairy, nel sud-ovest del Tennessee, secondo lo sceriffo della contea.

Altri cinque nelle contee di Cross e Pulaski in Arkansas, quattro nelle contee di Boone e Crawford in Illinois, tre nella contea di Sullivan, in Indiana, uno nella contea di Pontotac, nel Mississippi, uno nella contea di Madison, in Alabama e uno nella contea di Tipton, nel Tennessee, secondo le autorità.

Il National Weather Service ha affermato che la devastazione è così diffusa che ci vorranno giorni per raggiungere tutte le aree colpite.

Il sindaco di Little Rock, la capitale dell'Arkansas, ha affermato che più di 2.100 case e attività commerciali sono state danneggiate in città, ma l'entità completa del danno è ancora in fase di valutazione. I tornado hanno scoperchiato i tetti e abbattuto i muri di molti edifici, ribaltato veicoli, sradicato alberi e distrutto le linee elettriche a Little Rock e in vaste aree a est e nord-est della capitale dello stato, hanno detto i funzionari. (ANSA).