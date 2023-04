Usa 2024: ex governatore Arkansas corre a primarie repubblicani

(ANSA) - WASHINGTON, 02 APR - L'ex governatore dell'Arkansas, Asa Hutchinson, ha annunciato ufficialmente la sua candidatura alle primarie del partito repubblicano per le elezioni del 2024, in un'intervista con la Abc.

Si tratta del quarto rappresentante del Gran old party al momento ad aver dichiarato l'intenzione di correre per la Casa Bianca dopo Donald Trump, Nikki Haley e l'imprenditore Vivek Ramaswamy. Quanto all'incriminazione del tycoon Hutchinson ha parlato di un "giorno triste per l'America" invitando l'ex presidente a farsi da parte. "Ho sempre sostenuto che una persona non deve lasciare un incarico pubblico se è sotto inchiesta, ma quando si arriva al punto di accuse penali allora il ruolo diventa più importante dell'individuo", ha dichiarato l'ex governatore che ha tenuto a sottolineare di essere un 'non-trumpiano', ma di voler parlare anche ai sostenitori dell'ex presidente. (ANSA).