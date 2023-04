Profanato in Polonia il monumento a papa Wojtyła

Il monumento a papa Giovanni Paolo II a Lodz, nel centro della Polonia, è stato profanato la notte scorsa nell'anniversario della sua morte. Lo rendono noto i media locali, precisando che il monumento, che si trova davanti alla cattedrale, è stato in parte imbrattato con della vernice rossa e gialla, mentre sul piedistallo è scritto in bianco 'Maxima Culpa', titolo del libro pubblicato di recente da un corrispondente olandese in Polonia, Ekke Overbeek, secondo il quale Wojtyla da cardinale di Cracovia avrebbe coperto i preti della sua diocesi colpevoli di abusi sessuali su minorenni.

Esce un libro in Polonia: "Wojtyla sapeva dei casi di pedofilia" - Cronaca "Maxima culpa" accusa Giovanni Paolo II di coperture



Contro il libro, cosi come contro il programma del canale privato Tvn realizzato da Maciej Gutowski con lo stessa accusa, si è scagliato di recente il partito di Jaroslaw Kaczynski, che oggi, in concomitanza con il 18/mo anniversario della morte di papa Giovanni Paolo II, accompagnato dal premier Mateusz Morawiecki, farà visita a Wadowice, citta' natale di Karol Wojtyla.



In vista delle elezioni politiche del prossimo autunno, oggi in diverse città della Polonia sono state organizzate le "le marce nazionali in difesa del papa". A Varsavia vi hanno partecipato circa 40 mila persone, con bandiere del Vaticano e della Polonia.