Netanyahu, dibattito Israele non danneggia nostre reazioni

(ANSA) - TEL AVIV, 02 APR - Il dibattito politico in Israele "non danneggia e non danneggerà la determinazione, la forza e la capacità di agire contro i nostri nemici su tutti i fronti dove e quando lo richiedono". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu nella consueta riunione domenicale del governo a Gerusalemme.

Riferendosi poi - secondo i media - indirettamente agli attacchi attribuiti ad Israele in Siria, Netanyahu ha aggiunto: "Stiamo facendo pagare un alto prezzo ai regimi che sostengono il terrorismo oltre i confini del Paese. Consiglio loro di non sbagliare". (ANSA).