Zelensky, al telefono con Macron, abbiamo coordinato azioni

(ANSA) - KIEV, 01 APR - "In una conversazione di un'ora con Emmanuel Macron, è stata efficacemente discussa l'interazione difensiva tra Ucraina e Francia. Ho informato in dettaglio sulla situazione al fronte. Ci siamo soffermati su ulteriori passaggi per implementare la formula per la pace. Abbiamo coordinato le azioni per i prossimi eventi internazionali". Lo scrive su Telegram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. (ANSA).