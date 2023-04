Viceministra in copertina su Playboy, polemiche in Francia

(ANSA) - ROMA, 01 APR - Fa molto discutere in Francia l'annuncio che la viceministra Marlène Schiappa sarà protagonista del prossimo numero della rivista Playboy, dove compare in una foto di copertina e in una lunghissima intervista - con altre immagini - nelle pagine interne in cui difende la libertà delle donne. "Con buona pace dei retrogradi", scrive lei su Twitter rivendicano la sua scelta.

L'annuncio è arrivato da Le Parisien ma per sfogliare il numero in questione di Playboy bisognerà attendere la sua uscita in edicola, l'8 aprile. Schiappa, che è segretaria di Stato all'Economia sociale e solidale e che nel primo mandato di Emmanuel Macron fu ministra per le Pari opportunità, compare in un'anticipazione che circola ampiamente sui social, soltanto con il volto e le spalle scoperte nella foto che sarà in copertina.

Dove però, assicurano nell'entourage dell'interessata, è immortalata "in un lungo abito bianco". Per una fonte della rivista, in almeno una delle quattro foto che corredano le 12 pagine di intervista, Schiappa apparirebbe in "posa sexy e avvolta in una bandiera francese".

Per la stessa fonte, Marlène Schiappa, 40 anni, ha accettato di dare a Playboy un'intervista "che verte essenzialmente sulla libertà delle donne ma anche su femminismo, politica e letteratura". Nel governo, però, sottoposto all'eccezionale tensione di questi mesi per la protesta sociale contro la riforma delle pensioni, tutta questa vicenda non appare a tutti gradita: molti colleghi di Schiappa riterrebbero "inammissibile" l'iniziativa, secondo Le Parisien. (ANSA).